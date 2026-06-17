Португалия — ДР Конго: прямая трансляция матча ЧМ-2026
Сборные Португалии и ДР Конго сыграют в групповом этапе чемпионата мира 17 июня
Сборная Португалии и команда ДР Конго сыграют в групповом этапе чемпионата мира-2026 в среду, 17 июня. Игра состоится на арене «NRG Стэдиум» в Хьюстоне (штат Техас, США). Начало — в 20.00 по московскому времени.
В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть матч можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи Португалия — ДР Конго можно в матч-центре на нашем сайте.
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