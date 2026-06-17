Мбаппе обошел Месси по голам на чемпионатах мира

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе отметился дублем в матче 1-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 против Сенегала (3:1).

27-летний футболист достиг отметки 14 голов на чемпионатах мира. По этому показателю он обошел аргентинца Лионеля Месси и соотечественника Жюста Фонтена (по 13 голов) и сравнялся с немцем Гердом Мюллером (14).

Список лучших бомбардиров в истории турнира возглавляет немец Мирослав Клозе (16), на второй позиции располагается бразилец Роналдо (15).

Вместе со сборной Франции Мбаппе стал чемпионом мира в 2018 году.