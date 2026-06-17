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17 июня, 20:16

На ЧМ-2026 почтили память Жоты перед первым матчем Португалии, родители форварда присутствуют на игре

Диогу Жота.
Фото Getty Images

Перед началом первого матча сборной Португалии на ЧМ-2026 против ДР Конго на стадионе «Эн-Эр-Джи» в Хьюстоне (США) почтили память португальского форварда Диогу Жоты.

На табло арены вывели фотографию футболиста. На трибунах стадиона присутствуют родители игрока.

Диогу Жота погиб 3 июля 2025 года в возрасте 28 лет. Футболист попал в ДТП на западе Испании — его машина вылетела с трассы, перевернулась и загорелась. Вместе с игроком находился его младший брат Андре, который тоже скончался.

Жота провел 49 матчей за сборную Португалии, забил 14 голов и сделал 12 результативных передач. В составе национальной команды форвард дважды выигрывал Лигу наций УЕФА.

На клубном уровне футболист выступал за «Пасуш де Феррейра», «Атлетико», «Порту», «Вулверхэмптон» и «Ливерпуль». Вместе с «Ливерпулем» Жота дважды выигрывал Кубок английской лиги, а также по одному разу становился победителем чемпионата и Кубка Англии.

Диогу Жота.Жота, ты никогда не будешь один. Ужасная трагедия для всего футбольного мира

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