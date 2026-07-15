Церемония закрытия ЧМ-2026: дата и время, где пройдет шоу, программа 19 июля

Церемония закрытия чемпионата мира по футболу 2026 года будет проводиться на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде перед финальным матчем в воскресенье, 19 июля. Начало решающей игры турнира — в 22.00 по московскому времени.

В церемонии будет участвовать американский актер Том Круз. Также в шоу примут участие певцы Лаура Паузини, Николь Шерзингер, Робби Уильямс и блогер IShowSpeed. Обладательница «Оскара», «Эмми», «Грэмми» и «Тони» Дженнифер Хадсон исполнит гимн США.

В финале предыдущего чемпионата мира по футболу встречались национальные команды Аргентины и Франции. Тогда победу одержали аргентинцы (3:3, 4:2 по пенальти).

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