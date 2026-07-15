Мажич о работе инструктором ФИФА на ЧМ-2026: «Обсуждали каждый тур, очень полезно»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о работе инструктором ФИФА на чемпионате мира-2026.

«Очень позитивно. Был там 40 дней. Работали каждый день, практиковались с игроками на поле, проводили теоретические занятия, обсуждали каждый тур. Все очень полезно, это опыт», — сказал Мажич «СЭ».

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории в турнире приняли участие 48 команд.