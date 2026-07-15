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Сегодня, 13:36

Источник: дом Ямаля пытались ограбить после полуфинала ЧМ-2026

Сергей Ярошенко

Неизвестные попытались ограбить дом футболиста «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямаля после полуфинального матча чемпионата мира-2026 против Франции (2:0), сообщает El Espanol.

По информации источника, инцидент произошел в ночь на среду в Эсплугес-де-Льобрегате, недалеко от Барселоны. Через несколько часов после окончания полуфинала двое неизвестных попытались проникнуть в дом 19-летнего футболиста.

Попытку ограбления предотвратила служба безопасности игрока. Охрана заметила на камерах двух людей в масках, которые пытались перелезть через стену. После этого злоумышленники скрылись, а на место вызвали полицию.

Правоохранительные органы изучают записи с камер в связи с серией ограблений в этом районе и деятельностью организованных групп, которые передвигаются по Европе и выбирают целью дома футболистов. Полиция начала расследование по факту попытки кражи со взломом.

В финале чемпионата мира испанцы сыграет с победителем матча Англия — Аргентина.

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