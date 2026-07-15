Шерки: «Франция проиграла не арбитру и не Испании. Мы проиграли сами себе»

Полузащитник сборной Франции Райан Шерки — после поражения в полуфинале ЧМ-2026 от Испании (0:2) отметил, что французы проиграли сами себе.

«Мы проиграли не арбитру и не Испании. Мы проиграли сами себе. Здесь все знают, что нас боялись все соперники. Такой матч бывает раз в четыре года, а может, и вовсе один раз в жизни... Это слишком тяжело. У нас было все, чтобы дойти до финала. Все команды нас боялись, и мы это знали... Единственная команда, которая сегодня нас победила, — это мы сами!» — сказал Шерки в эфире BeInSports.

Испания вышла в финал ЧМ-2026. Франция сыграет в матче за 3-е место.

Второй финалист определится в матче между сборными Англии и Аргентины. Игра пройдет на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте 15 июля. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Франция — Испания: результат матча 1/2 финала ЧМ-2026 по футболу