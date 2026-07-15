Анри — о поражении Франции от Испании: «Чтобы быть в финале чемпионата мира, нужно этого хотеть»

Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри прокомментировал поражение национальной команды от Испании (0:2) в полуфинале чемпионата мира 2026 года.

«Чтобы быть в финале чемпионата мира, нужно этого хотеть, а Франция, похоже, этого не хотела. Но они также играли против великолепного соперника. Испания заслуживает быть в финале», — цитирует Анри FOX Sports.

В решающей встрече турнира испанцы сыграют с победителем матча Англия — Аргентина. Финал пройдет 19 июля и начнется в 22.00 по московскому времени.