Мельникова: «Надеюсь, Роналду продолжит свою карьеру и все завершится успешно»

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова выразила надежду, что нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду продолжит карьеру.

«Меня больше тронула сама спортивная история. Как спортсмен я прочувствовала, что он испытывает от такого поражения, которое действительно ударило ему глубоко в душу. Конечно, хотелось бы, чтобы его история завершилась феерично. Но спорт — лучший драматург, не всегда заканчивается так, как мы хотим. Но надеюсь, что он продолжит свою карьеру и все завершится успешно», — цитирует Мельникову РИА «Новости».

Португалия завершила выступление на чемпионате мира 2026 года после поражения от Испании в 1/8 финала со счетом 0:1. 41-летний футболист заявил, что этот чемпионат мира станет для него последним.