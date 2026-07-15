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Сегодня, 13:13

Мельникова: «Надеюсь, Роналду продолжит свою карьеру и все завершится успешно»

Сергей Ярошенко

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова выразила надежду, что нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду продолжит карьеру.

«Меня больше тронула сама спортивная история. Как спортсмен я прочувствовала, что он испытывает от такого поражения, которое действительно ударило ему глубоко в душу. Конечно, хотелось бы, чтобы его история завершилась феерично. Но спорт — лучший драматург, не всегда заканчивается так, как мы хотим. Но надеюсь, что он продолжит свою карьеру и все завершится успешно», — цитирует Мельникову РИА «Новости».

Португалия завершила выступление на чемпионате мира 2026 года после поражения от Испании в 1/8 финала со счетом 0:1. 41-летний футболист заявил, что этот чемпионат мира станет для него последним.

Криштиану Роналду.«Сделал все, что мог, и ухожу с чистой совестью». Роналду попрощался с ЧМ

Источник: РИА Новости
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Криштиану Роналду
Ангелина Мельникова

Чемпионат мира по футболу 2026

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