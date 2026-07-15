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Сегодня, 14:07

Рианчо о победе Испании над Францией: «Это был футбольный мастер-класс»

Дарик Агаларов

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо в разговоре с «СЭ» поделился мнением о победе сборной Испании над Францией (2:0) в 1/2 финала чемпионата мира-2026

«Это был футбольный мастер-класс. Мы увидели, что значит быть командой. Испания побеждает лучшую сборную! Я очень горжусь концепцией коллективной игры, самоотдачей и чувством того, что достигается между всеми. Это пример, которому следует учить во всех футбольных школах. Тем не менее, у нас осталась последняя ступенька к славе. 15 дней назад мы не были опасны для соперников, и сейчас мы тоже не являемся совершенством. Но мы добьемся совершенства с титулом!» — сказал Рианчо «СЭ».

В финале ЧМ-2026 Испания сыграет против победителя матча между Аргентиной и Англией, который пройдет 15 июля в 22.00 по московскому времени.

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