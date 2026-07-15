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Сегодня, 15:00

Англия — Аргентина: результат матча 1/2 финала ЧМ по футболу

Гарри Кейн, сборная Англии.
Фото Getty Images

Сборные Англии и Аргентины сыграют в полуфинале чемпионата мира по футболу — 2026 в среду, 15 июля. Встреча пройдет на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (штат Джорджия, США) и начнется в 22.00 по московскому времени.

Прямую трансляцию игры покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть матч можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko.
На этой странице появится счет матча после его окончания.
Чемпионат мира. 1/2 финала.
15 июля, 22:00. Mercedes-Benz Stadium (Атланта)
Англия
Аргентина
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи Англия — Аргентина можно в матч-центре на нашем сайте.
Сборная Англии в 1/4 финала обыграла Норвегию в дополнительное время — 2:1. Сборная Аргентины в четвертьфинале победила Швейцарию со счетом 3:1 (в дополнительное время).
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