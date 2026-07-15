Семин объяснил успех испанского футбола: «У них каждый год вырастает громадное количество талантов»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» объяснил причины успеха испанского футбола на международной арене.

Сборная Испании обыграла Францию (2:0) и вышла в финал чемпионата мира-2026. Их соперником станет победитель матча между Англией и Аргентиной.

«Возьмите статистику. Сколько испанцы выиграли чемпионатов на детском и юношеском уровне? И сколько игроков оттуда пришло в основной состав? Их огромное количество. Французы в этом плане тоже хороши, но они больше ориентированы на индивидуальное направление развития. А испанцы психологически играют в более командный футбол.

Тут даже смотреть не надо! У них каждый год вырастает громадное количество талантов. Остается только правильно их использовать. А де ла Фуэнте этот футбол знает наизусть, потому что сам принимал участие в его развитии. Отсюда и успех испанского футбола», — сказал Семин «СЭ».

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Давид Петросян