Футбол
Чемпионат мира 2026
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Все материалы
История
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 13:30

Семин — о поражении Франции в полуфинале ЧМ-2026: «Без мяча они теряют в качестве и лишаются таланта»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал «СЭ» поражение Франции от Испании (0:2) в полуфинале чемпионата мира-2026.

«Испанский тренер хорошо знает своих игроков, потому что работал с ними еще с юношества. У них большое количество побед на детских турнирах. У французов детский футбол тоже на высоком уровне. Но сильнее оказались те, у кого более мощная психология. Испанцам тренер сказал, что надо лишить мяча французов. Вот так и получилось. Без мяча Франция теряет в качестве. Плюс персональная опека абсолютно везде. Количество приемов мяча у Мбаппе, Дембеле, Олисе было на минимуме. Без мяча эти футболисты лишаются таланта», — сказал Семин «СЭ».

В финале ЧМ-2026 Испания сыграет против победителя матча между Аргентиной и Англией, который пройдет 15 июля в 22.00 по московскому времени.

Франция — Испания: результат матча 1/2 финала ЧМ-2026 по футболу

Давид Петросян

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Юрий Семин
Чемпионат мира по футболу
Сборная Испании по футболу
Сборная Франции по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Клим Шипенко — о съемках в космосе и главной проблеме нашего кино
Клим Шипенко — о съемках в космосе и главной проблеме нашего кино
Хованова могут посадить
Хованова могут посадить
Дер-Аргучинцев уезжает, Каменев — о бане, Меркулов — о КХЛ
Дер-Аргучинцев уезжает, Каменев — о бане, Меркулов — о КХЛ
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Крылов уволен из «Драконов»: итоги недели с Шевченко
Крылов уволен из «Драконов»: итоги недели с Шевченко
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Блажиевский — в «Динамо», Никишин не может договориться
Блажиевский — в «Динамо», Никишин не может договориться
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Конюшков подписал контракт с «Монреалем», но будет играть в «Торпедо»
Конюшков подписал контракт с «Монреалем», но будет играть в «Торпедо»
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Овечкин остается в «Вашингтоне»
Овечкин остается в «Вашингтоне»
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Никишин просит 8 миллионов
Никишин просит 8 миллионов
«Автомобилист» снова не жалеет средств
«Автомобилист» снова не жалеет средств
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: плей-офф ЧМ в США, Канаде и Мексике
Лисандро Мартинес — воплощение духа Аргентины. Травмы не сломали его, а сделали сильнее
Англия — Аргентина: результат матча 1/2 финала ЧМ по футболу
Влияние Месси и масштаб Беллингема. Колонка Казанского — о полуфинале Англия — Аргентина
Франция проиграла Испании третий полуфинал подряд. Главные цифры исторического матча на ЧМ
Глава RFEF Лузан назвал позором высокую стоимость билетов на финал чемпионата мира-2026
Анри — о поражении Франции от Испании: «Чтобы быть в финале чемпионата мира, нужно этого хотеть»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Англия — Аргентина: прогноз и коэффициенты на матч 1/2 финала ЧМ-2026 по футболу

Источник: дом Ямаля пытались ограбить после полуфинала ЧМ-2026

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости