Семин — о поражении Франции в полуфинале ЧМ-2026: «Без мяча они теряют в качестве и лишаются таланта»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал «СЭ» поражение Франции от Испании (0:2) в полуфинале чемпионата мира-2026.

«Испанский тренер хорошо знает своих игроков, потому что работал с ними еще с юношества. У них большое количество побед на детских турнирах. У французов детский футбол тоже на высоком уровне. Но сильнее оказались те, у кого более мощная психология. Испанцам тренер сказал, что надо лишить мяча французов. Вот так и получилось. Без мяча Франция теряет в качестве. Плюс персональная опека абсолютно везде. Количество приемов мяча у Мбаппе, Дембеле, Олисе было на минимуме. Без мяча эти футболисты лишаются таланта», — сказал Семин «СЭ».

В финале ЧМ-2026 Испания сыграет против победителя матча между Аргентиной и Англией, который пройдет 15 июля в 22.00 по московскому времени.

Франция — Испания: результат матча 1/2 финала ЧМ-2026 по футболу

Давид Петросян