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Сегодня, 14:10

Семин — о шоу в перерыве финала ЧМ-2026: «Никакие деньги не должны повлиять на регламент»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что ФИФА собирается устроить продолжительное шоу в перерыве финального матча чемпионата мира-2026.

«Если есть регламент, никакие деньги не должны повлиять на него. Есть правило, которое надо выполнять. Если этого не происходит, значит это серьезное нарушение. Такой большой перерыв может сыграть на пользу команде, у которой не шла игра в первом тайме. А у кого все было хорошо, то перерыв повлияет более отрицательно. Ни в коем случае нельзя изменять этот момент», — сказал Семин «СЭ».

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Шоу может занять от 25 до 30 минут. В регламенте соревнований должна указываться продолжительность перерыва между таймами, которая может быть изменена только с разрешения судьи. В документе, регламентирующем проведение ЧМ-2026, тоже сказано о 15-минутном перерыве.

Франция — Испания: результат матча 1/2 финала ЧМ-2026 по футболу

Давид Петросян

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