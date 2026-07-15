Глава RFEF Лузан назвал позором высокую стоимость билетов на финал чемпионата мира-2026

Глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Рафаэль Лузан возмутился стоимостью билетов на финал чемпионата мира-2026.

Решающий матч пройдет 19 июля в Нью-Джерси (США). Ранее Испания победила Францию со счетом 2:0 и стала первым финалистом ЧМ.

«Самый дешевый билет на финал стоит около 4000 долларов. Это такие же цены, как у самолетов, которые являются динамичными: они постоянно то растут, то падают. Это действительно позор. Это то, чего нельзя допустить», — цитирует Лузана Marca.

Глава RFEF напомнил, что среди испанских болельщиков много людей среднего или даже скромного достатка, которые прилагают огромные усилия, чтобы попасть на турнир.

«Ведь нужно еще учитывать стоимость билетов, перелетов и отелей, цены на которые начинаются от 800 евро», — добавил он.

По данным Marca, стоимость самого дорогого билета на финал чемпионата мира на данный момент составляет 188 тысяч евро.

В финале турнира Испания сыграет с победителем матча между Аргентиной и Англией, который пройдет в среду, 15 июля.

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