Газзаев считает, что нельзя расширять ЧМ до 64 сборных: «У футболистов практически сразу стартует новый сезон»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ"поделился мнением о возможном расширении чемпионата мира до 64 сборных.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что этот вопрос будет рассмотрен и обсужден в соответствующих комитетах после завершения ЧМ-2026.

«Думаю, 48 команд — это нормально, но 64 — это уже многовато. Чемпионат мира тогда будет проходить около двух месяцев, что является неправильным. 48 сборных на турнире — это практически каждая пятая отобравшаяся команда. Это оптимальный вариант. Но 64 сборные — перебор. Такое уже нельзя. Нужно думать и о футболистах. Им сейчас-то тяжело. ФИФА хочет сделать больше игр, но они не думают о том, что у игроков практически сразу стартует новый сезон. Будут сложности», — сказал Газзаев «СЭ».

На ЧМ-2026, который проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля, впервые в истории играют 48 сборных. С 1998 года в турнире принимали участие 32 команды.