Сенатор Парагвая отпраздновала вылет Франции с ЧМ-2026 анимированным изображением с жестом «закрой рот»

Сенатор Парагвая Селеста Амарилья порадовалась вылету сборной Франции с чемпионата мира-2026.

Во вторник, 14 июля, французы уступили Испании (0:2) в полуфинале турнира. Амарилья опубликовала в соцсетях GIF с девочкой, показывающей жест «закрой рот», и сопроводила его подписью: «Испания — 2, Франция — 0».

Ранее между сенатором и капитаном сборной Франции Килианом Мбаппе возник конфликт. После поражения парагвайцев от французов (0:1) в 1/8 финала ЧМ-2026 Амарилья заявила, что Мбаппе — «высокомерный и уродливый камерунцец, который тщательно притворяется французом», а футболист в ответ назвал ее презренной женщиной, недостойной своей должности, после чего политик пригрозила Мбаппе судом.

Как сообщало агентство AP, сенат Парагвая большинством голосов принял официальную резолюцию, осуждающую Амарилью за расистские и дискриминационные высказывания в адрес капитана французской сборной.

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