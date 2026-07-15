Англия — Аргентина: где смотреть матч ЧМ-2026 по футболу
Сборные Англии и Аргентины сыграют в полуфинале чемпионата мира по футболу — 2026 в среду, 15 июля. Игра пройдет на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (штат Джорджия, США). Начало — в 22.00 по московскому времени. Матч Англия — Аргентина можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи Англия — Аргентина можно в матч-центре на нашем сайте.
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Сборная Англии в 1/4 финала обыграла Норвегию в дополнительное время — 2:1. Сборная Аргентины в четвертьфинале победила Швейцарию со счетом 3:1 (в дополнительное время).
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