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Сегодня, 15:41

В ФБР назвали матч Аргентина — Англия на ЧМ-2026 встречей повышенного риска

Сергей Ярошенко

ФИФА и Федеральное бюро расследований (ФБР) признали полуфинальный матч чемпионата мира-2026 между сборными Англии и Аргентины встречей повышенного риска, сообщает Mirror.

Игра пройдет 15 июля в Атланте и начнется в 22.00 по московскому времени.

По информации источника, на стадионе организуют отдельные входы для болельщиков двух сборных, даже если внутри арены их не будут разделять по секторам.

Победитель матча Англия — Аргентина сыграет в финале чемпионата мира со сборной Испании. Решающий матч пройдет 19 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде.

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