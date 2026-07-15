В ФБР назвали матч Аргентина — Англия на ЧМ-2026 встречей повышенного риска

ФИФА и Федеральное бюро расследований (ФБР) признали полуфинальный матч чемпионата мира-2026 между сборными Англии и Аргентины встречей повышенного риска, сообщает Mirror.

Игра пройдет 15 июля в Атланте и начнется в 22.00 по московскому времени.

По информации источника, на стадионе организуют отдельные входы для болельщиков двух сборных, даже если внутри арены их не будут разделять по секторам.

Победитель матча Англия — Аргентина сыграет в финале чемпионата мира со сборной Испании. Решающий матч пройдет 19 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде.