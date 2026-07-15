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Сегодня, 13:15

Англия — Аргентина: прогноз и коэффициенты на матч 1/2 финала ЧМ-2026 по футболу

Англия и Аргентина сыграют в матче полуфинала ЧМ-2026
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Сборные Англии и Аргентины встретятся в полуфинале ЧМ-2026 в среду, 15 июля.

Комментатор Константин Генич ожидает, что в матче не будет забито много голов.

«У Англии как будто играют два игрока. Из 13 забитых мячей 12 пришлись на долю двоих — Харри Кейна и Джуда Беллингэма. Беллингэм просто творит чудеса на этом чемпионате мира. Тухель молодец: хорошо держит ситуацию под контролем, держит команду. Видно, насколько сплоченной, единой выглядит сборная Англии на этом чемпионате мира.

То же самое можно сказать про аргентинцев. Кто бы что ни говорил про Аргентину, но три мяча Кабо-Верде, три мяча Иордании, три мяча Алжиру, два мяча Австрии, три мяча Швейцарии, три мяча Египту. В каждом матче меньше двух Аргентина не забивает. При том, что, конечно, весь акцент строится вокруг Лионеля Месси и его фигуры. Но там, где надо, видите, и Лаутаро может неплохо выступить. Где надо, может и бахнуть из-за пределов штрафной великолепный Хулиан Альварес.

В общем мне кажется, выделить фаворита в этой паре Аргентина — Англия очень тяжело. У Аргентины не очень много моментов. Но забивают, и забивают немало в каждой игре этого чемпионата мира. Удастся ли такую результативность показать в игре со сборной Англии? Я сомневаюсь.

Мне кажется, учитывая статус матча, учитывая огромное желание Аргентины удержать чемпионский трон, никого туда не посадить со стороны и снова быть вместе с кубком, Аргентина, которая пропускает практически в каждом матче, сыграет максимально аккуратно и прагматично. То же самое я жду и от сборной Англии. Матч получится не очень результативным. Все может решить один забитый мяч. А может быть, вообще основное время сыграют 0:0, уйдут в дополнительное, кто знает, может быть, будет серия пенальти. Пока ни у Аргентины, ни у Англии на этом чемпионате мира еще серии пенальти нет», — сказал Генич «РБ Спорт».

Букмекеры оценивают шансы Англии немного выше шансов Аргентины: коэффициент на выход англичан в финал составляет 1.82, на выход аргентинцев — 2.00.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями игры Англия — Аргентина можно в матч-центре на нашем сайте.

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