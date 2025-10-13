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13 октября 2025, 06:25

Депай: «Обойти такого игрока, как Снейдер, по голевым передачам — это, конечно, фантастика»

Евгений Козинов
Корреспондент

Нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай прокомментировал выход на первое место по голевым передачам в истории национальной команды. В матче отборочного турнира чемпионата мира против Финляндии (4:0) он сделал два ассиста и стал лучшим ассистентом в истории национальной команды, обойдя Уэсли Снейдера.

«В последние годы я всегда отдавал голевые передачи и забивал голы. Для меня это одна из самых важных вещей в футболе. Именно поэтому я играю в атаке. Рекорд? Возможно, получу сообщение от Уэса. Он был фантастическим игроком и демонстрировал выдающийся уровень игры. В наши дни трудно найти кого-то вроде него. Такие десятки — особенные. И левши, и правши. Когда попадаешь в один список с ними и обходишь их, это, конечно, фантастика. Но это не самое главное. Нам нужно выйти на чемпионат мира-2026, и мы должны полностью сосредоточиться на этом», — приводит De Telegraaf слова Депая.

31-летний голландец является лучшим бомбардиром и ассистентом в истории сборной Нидерландов — 54 гола и 35 голевых передач в 106 матчах.

Мемфис Депай.Депай стал лучшим ассистентом в истории сборной Нидерландов
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Мемфис Депай
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