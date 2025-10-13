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13 октября 2025, 06:51

Инфантино поздравил Гану с выходом на ЧМ-2026

Евгений Козинов
Корреспондент

Президент ФИФА Джанни Инфантино поздравил сборную Ганы с выходом на чемпионат мира-2026.

«Поздравляем «черных звезд» с пятым в истории попаданием на чемпионат мира. Ваши болельщики привнесут красок, стиля и страсти в величайший ЧМ в истории в 2026 году, и мы ожидаем, что ваша команда воспитает еще больше звезд мирового уровня, которые последуют по стопам знаменитой команды, вышедшей в четвертьфинал ЧМ в Южной Африке в 2010 году», — приводит официальный сайт федерации футбола Ганы слова Инфантино.

Гана набрала 25 очков и заняла первое место в группе I, став 21-м участником ЧМ-2026. Ранее из Африки на мундиаль квалифицировались сборные Марокко, Туниса, Египта и Алжира.

Кубок чемпионата мира.Определился 21 участник чемпионата мира-2026
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