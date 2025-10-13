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13 октября 2025, 05:09

Депай стал лучшим ассистентом в истории сборной Нидерландов

Евгений Козинов
Корреспондент
Мемфис Депай.
Фото Reuters

Нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай сделал две голевые передачи в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 против Финляндии (4:0).

31-летний голландец вышел на первое место в истории своей национальной команды по голевым передачам — 35. Он опередил Уэсли Снейдера, который за карьеру сделал 33 ассиста. На третьей строчке в этом списке Йохан Кройфф — 30 голевых передач.

В сентябре Депай стал лучшим бомбардиром в истории сборной Нидерландов. На его счету 54 гола в 106 матчах на международном уровне.

Сборная Нидерландов разгромила Финляндию.Нидерланды и Хорватия в шаге от чемпионата мира, Луческу с Румынией вырвал победу у Австрии Рангника, Шиманьски забил с углового
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