Депай стал лучшим ассистентом в истории сборной Нидерландов

Нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай сделал две голевые передачи в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 против Финляндии (4:0).

31-летний голландец вышел на первое место в истории своей национальной команды по голевым передачам — 35. Он опередил Уэсли Снейдера, который за карьеру сделал 33 ассиста. На третьей строчке в этом списке Йохан Кройфф — 30 голевых передач.

В сентябре Депай стал лучшим бомбардиром в истории сборной Нидерландов. На его счету 54 гола в 106 матчах на международном уровне.