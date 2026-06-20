Чалханоглу извинился перед народом Турции после вылета команды с ЧМ-2026: «Прошу поддержать молодых игроков»

Полузащитник сборной Турции Хакан Чалханоглу прокомментировал поражение от Парагвая (0:1) в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года.

«Сложно подобрать слова. Мы отдали все силы, но этого не хватило. Бьем — не забиваем. Мяч попадает в штангу или перекладину. Невезение. Соперник забил с одного удара и выиграл матч. Я приношу извинения всему нашему народу. У нас молодая команда. Впереди еще много турниров. Возможно, это мой последний турнир, но я прошу поддержать наших молодых игроков», — цитирует футболиста TRT Spor.

Сборная Турции не набрала очков после двух туров и потеряла шансы на выход в плей-офф. В стартовом матче турнира турки уступили сборной Австралии (0:2).

26 июня Турция встретится со сборной США. Встреча начнется в 5.00 по московскому времени.