Гюлер — о вылете Турции с ЧМ-2026: «Мы хотим извиниться, нам стыдно»

Полузащитник сборной Турции Арда Гюлер извинился перед болельщиками после поражения от сборной Парагвая (0:1) в групповом турнире ЧМ-2026.

«Мы хотим извиниться, нам стыдно. Мы все играем за топ-клубы и должны были выступить намного лучше на этом турнире. Это неприемлемо, что мы не забили ни одного гола», — сказал хавбек «Реала» журналистам.

Турки нанесли за два матча ЧМ-2026 62 удара по воротам соперников. По данным Opta, результат стал антирекордным в истории турнира.

Турция досрочно лишилась шансов на выход в плей-офф ЧМ-2026. У турков — 0 очков и последнее место в таблице группы D. Выше в таблице располагаются Парагвай (3 очка), Австралия (3 очка) и США (6 очков), которые обеспечили себе выход в плей-офф.