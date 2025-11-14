Мбаппе пропустит матч с Азербайджаном в отборе к чемпионату мира

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе пропустит матч 6-го тура отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года против Азербайджана, сообщает журналист Абделла Булма.

Игра состоится 16 ноября в Баку.

По информации источника, 26-летний футболист продолжает страдать от воспаления в правой лодыжке и должен пройти обследование в Мадриде.

После 5 матчей французы с 13 очками занимают первое место в группе D, Азербайджан с 1 очком в 5 играх — на последней четвертой строчке.