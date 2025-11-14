ЧМ-2026, результаты матчей 13 ноября: Армения проиграла Венгрии, Англия победила Сербию и другие матчи
Матчи отборочного турнира чемпионата мира в Европе.
13 ноября прошли 8 матчей отбора на ЧМ-2026: Азербайджан — Исландия (0:2), Армения — Венгрия (0:1), Норвегия — Эстония (4:1), Андорра — Албания (0:1), Англия — Сербия (2:0), Франция — Украина (4:0), Ирландия — Португалия (2:0) и Молдавия — Италия (0:2).
13 ноября, четверг
