Сегодня, 14:00

ЧМ-2026, результаты матчей 13 ноября: Армения проиграла Венгрии, Англия победила Сербию и другие матчи

Ана Горшкова
Корреспондент
Килиан Мбаппе и Илья Забарный.
Фото Global Look Press
Матчи отборочного турнира чемпионата мира в Европе.

13 ноября прошли 8 матчей отбора на ЧМ-2026: Азербайджан — Исландия (0:2), Армения — Венгрия (0:1), Норвегия — Эстония (4:1), Андорра — Албания (0:1), Англия — Сербия (2:0), Франция — Украина (4:0), Ирландия — Португалия (2:0) и Молдавия — Италия (0:2).

Нападающий сборной Колумбии Джон Кордоба.ЧМ-2026 в США, Канаде, Мексике: кто вышел в финальный турнир

13 ноября, четверг

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа D.
13 ноября, 20:00. Bakcell Arena (8 KM stadium) (Баку)
Азербайджан
0:2
Исландия
ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа F.
13 ноября, 20:00. Republican Stadium after Vazgen Sargsyan (Ереван)
Армения
0:1
Венгрия
ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа I.
13 ноября, 20:00. Ullevaal (Осло)
Норвегия
4:1
Эстония
ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа K.
13 ноября, 22:45. Nou Estadi а Encamp (Энкамп)
Андорра
0:1
Албания
ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа K.
13 ноября, 22:45. Wembley (Лондон)
Англия
2:0
Сербия
ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа D.
13 ноября, 22:45. Parc des Princes (Париж)
Франция
4:0
Украина
ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа F.
13 ноября, 22:45. Aviva Stadium (Дублин)
Ирландия
2:0
Португалия
ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа I.
13 ноября, 22:45. Zimbru (Кишинев)
Молдавия
0:2
Италия

Чемпионат мира по футболу-2026: расписание матчей, турнирная таблица, статистика и онлайн-трансляции

Чемпионат мира по футболу
