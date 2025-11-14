Сборная Белоруссии не смогла вовремя вылететь в Данию на матч отбора чемпионата мира

Сборная Белоруссии не смогла вылететь по расписанию в Копенгаген, где у команды запланирован матч отборочного турнира чемпионата мира-2026 против Дании, сообщает пресс-служба Белорусской федерации футбола (АБФФ).

Вечером 13 ноября белорусские футболисты направились в Варшаву на автобусе, однако после пересечения границы время пребывания команды на нейтральной полосе и последующее прохождение польского пропускного пункта составило более 12 часов. В связи с этим АБФФ пришлось дополнительно согласовывать изменение расписания вылета чартерного рейса по маршруту Варшава — Копенгаген.

Общее время в пути сборной Белоруссии уже превысило 18 часов, при этом команде еще предстоит добраться до Варшавы и совершить перелет в Данию.

Матч Дания — Белоруссия должен пройти в субботу,15 ноября. Начало — в 22.45 по московскому времени.