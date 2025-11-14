Футбол
14 ноября, 15:35

Сборная Белоруссии не смогла вовремя вылететь в Данию на матч отбора чемпионата мира

Алина Савинова

Сборная Белоруссии не смогла вылететь по расписанию в Копенгаген, где у команды запланирован матч отборочного турнира чемпионата мира-2026 против Дании, сообщает пресс-служба Белорусской федерации футбола (АБФФ).

Вечером 13 ноября белорусские футболисты направились в Варшаву на автобусе, однако после пересечения границы время пребывания команды на нейтральной полосе и последующее прохождение польского пропускного пункта составило более 12 часов. В связи с этим АБФФ пришлось дополнительно согласовывать изменение расписания вылета чартерного рейса по маршруту Варшава — Копенгаген.

Общее время в пути сборной Белоруссии уже превысило 18 часов, при этом команде еще предстоит добраться до Варшавы и совершить перелет в Данию.

Матч Дания — Белоруссия должен пройти в субботу,15 ноября. Начало — в 22.45 по московскому времени.

Источник: Официальный сайт АБФФ
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Белоруссии по футболу
  • Petr Bitkin

    А у меня в Борисове кузина живёт. Таня :)

    15.11.2025

  • Soulles2

    В порядке ликбеза - фашисты жили в Италии, под управлением Муссолини, а под мудрым адольфом жили нацисты..... Но это так, информация в воздуха, до межушного ганглия всё равно не дойдет.

    15.11.2025

  • Soulles2

    Не поможет, из очка будет булькать (

    15.11.2025

  • Soulles2

    Тут и еще вариант есть - а вы знаете, когда в Польшу вторглись советские войска ? В 1944 ? Нет, по договору с немцами в 1939, 17 сентября, тоже застряли на таможне

    15.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Иди утопись в сортире, ногда не будешь такой херни калякать.

    14.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Малофеев.

    14.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Чем российский футбол отличается от белорусского? Только наличием большей бюджетной подпитки.

    14.11.2025

  • DemolisherAjax

    Могли и не вылетать в принципе,получили бы тех.поражение 3:0,а так чую им датчане напихают больше :)

    14.11.2025

  • Инсайды 100% !!

    14.11.2025

  • ЗГ из БАНИ

    Учитывая,как они играют,могли бы и не заморачиваться....

    14.11.2025

  • Ganimed

    ВОВ выиграли сибиряки, по сути дела, все остальные к ней примазались, хотя вся Прибалтика и западная окраИна была фаш и тогда:blush:Даже янки пишут, что это они победили, а мы им помогали:rofl:Вот мы и пожинаем плоды, что дали закраине тогда полномочия, долпим до Киева, славяне славян, а весь сброд проживает западнее столицы, война бесконечная:upside_down:Дальше будет коридор,который нужно бомбить, чтобы был въезд в Кенигсберг и Гродно, ну а потом война 90 годов, которая не окончена... :sunglasses:

    14.11.2025

  • gan75

    То же самое, что и в РФ, просто масштабы РФ больше и денег тоже, потому менее заметно.

    14.11.2025

  • Slim Tallers

    Пока мигранты не штурмовали польскую границу,пока не летали метео-зонды с контрабандой из Беларуси,было всё в порядке. А теперь поляки реагируют на необъявленную войну сокращением количества пропускных пунктов на границе.

    14.11.2025

  • Фирсыч

    Хацкевич, Алейников, Гоцманов, Зыгмантович...

    14.11.2025

  • Millwall82

    Ебацко губит белорусский футбол, ни одного футболиста способного играть в РПЛ, ни одного. Как в момент просрать не самую плохую школу, с Глебами, Гунько, Белькевичами и Байдачными.

    14.11.2025

  • gan75

    На пропускном таможенном пункте на польской границе стоит многокилометровая пробка из автомобилей. Польские пограничники неспешно оформляют документы на въезд и нехотя пропускают машины. Один водитель подходит к работнику таможни и спрашивает: — Простите, а пан таможенник знает, в каком году в Польшу вторглись немцы? — Ну… В 39-м… — отвечает тот. — А уважаемый пан таможенник знает, в каком году вторглись немцы в Россию? — В 41-м. — А знает ли столь умный пан таможенник, где те немцы целых два года были? — Нет, а где? — заинтересованно говорит в ответ пограничник. — Где-где? Они, блин, всё это время были на польской границе, документы оформляли!

    14.11.2025

