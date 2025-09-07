Дубль Депая принес Нидерландам победу над Литвой в отборе ЧМ-2026

Сборная Нидерландов на выезде обыграла Литву в матче квалификации чемпионата мира-2026 — 3:2.

Дубль у гостей оформил Мемфис Депай, отличившийся на 11-й и 64-й минутах. Еще один гол на 33-й минуте забил Квинтен Тимбер.

У литовцев голами отметились Гвидас Гинейтис (36-я минута) и Эдвинас Гирдвайнис (43-я).

Нидерланды (10 очков) лидируют в группе G. Литва (3) остается на предпоследней, 4-й строчке в таблице.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа G.

07 сентября 2025, 19:00. Darius & Girenas Stadium (Каунас)

В параллельном матче Северная Македония разгромила Лихтенштейн — 5:0.