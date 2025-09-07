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7 сентября 2025, 20:00

Турция — Испания: трансляция матча отбора ЧМ-2026 онлайн

Турция и Испания встретятся в матче отбора чемпионата мира
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото AFP

Сборные Турции и Испании встретятся в матче отборочного турнира чемпионата мира в воскресенье, 7 сентября. Игра пройдет на стадионе «Конья Бююкшехир Беледие» в Конье и начнется в 21.45 по московскому времени.

С основными событиями и результатом игры Турция — Испания можно будет ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа E.
07 сентября 2025, 21:45. Konya Buyuksehir Belediye Stadyumu (Конья)
Турция
0:6
Испания

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по платной подписке на стриминговый ресурс. Платформа также проведет тифлокомментарии встречи Турции и Испании и перекличку вечерних матчей отбора ЧМ-2026 в формате мультикаста (лучшие моменты игр в одном окне).

Команды выступают в группе Е. В первом матче Турция обыграла Грузию со счетом 3:2, а Испания победила Болгарию (3:0).

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