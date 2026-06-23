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Сегодня, 13:30

Португалия — Узбекистан: во сколько начало матча группового этапа ЧМ, где смотреть трансляцию

Португалия и Узбекистан встретятся в матче чемпионата мира
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Сборные Португалии и Узбекистана встретятся в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира во вторник, 23 июня. Игра будет проходить на арене «ЭнЭрДжи Стэдиум» в Хьюстоне, стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажут каналы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры Португалия — Узбекистан можно в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. Группа K.
23 июня, 20:00. NRG Stadium (Хьюстон)
Португалия
Узбекистан

Команды выступают в группе К, в предыдущем туре Португалия сыграла вничью с ДР Конго (1:1), а Узбекистан проиграл Колумбии (1:3).

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