Португалия и Узбекистан встретятся в матче чемпионата мира

Сборные Португалии и Узбекистана встретятся в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира во вторник, 23 июня. Игра будет проходить на арене «ЭнЭрДжи Стэдиум» в Хьюстоне, стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажут каналы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры Португалия — Узбекистан можно в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. Группа K.

23 июня, 20:00. NRG Stadium (Хьюстон)

Команды выступают в группе К, в предыдущем туре Португалия сыграла вничью с ДР Конго (1:1), а Узбекистан проиграл Колумбии (1:3).

Чемпионат мира 2026 года: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде