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5 декабря 2025, 19:21

Колосков согласился с Блаттером, раскритиковавшим ФИФА за Премию мира: «Пытаются заручиться поддержкой Трампа»

Микеле Антонов
Корреспондент

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» высказался о Премии мира от ФИФА.

Ранее СМИ сообщали, что организация намерена вручить данную награду президенту США Дональду Трампу на жеребьевке чемпионата мира-2026 «за исключительные и выдающиеся поступки».

«Премия мира и недопуск россиян? При чем тут Трамп и решение МОК, федераций? Какое мы имеем отношение к этому? Трамп не имеет отношения к тому, что наших спортсменов не допускают. Блаттер прав: что за Премия мира от ФИФА? Это что за новая такая награда? Вообще, это не предусмотрено никакими уставными нормами, регламентом. Какое-то невероятное решение, видимо, связанное с личными симпатиями Трампа и Инфантино. Джанни пытается таким образом выразить личное отношение к Трампу, заручиться поддержкой во время чемпионата мира. Абсолютно понятно, что ФИФА к Премии мира никакого отношения не имеет», — сказал Колосков «СЭ».

5 декабря Блаттер отметил, что не видит особого интереса к футболу со стороны Трампа.

Жеребьевка чемпионата мира 2026 года пройдет 5 декабря в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию церемонии.

Жеребьевка ЧМ-2026.Жеребьевка чемпионата мира-2026: онлайн-трансляция

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Вячеслав Колосков
Дональд Трамп
Йозеф Блаттер
ФИФА

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