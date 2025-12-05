Дональду Трампу вручили Премию мира ФИФА

Президент США Дональд Трамп получил Премию мира ФИФА за исключительные и выдающиеся поступки.

Премия была учреждена в ноябре 2025 года. Трамп стал первым обладателем данной награды. Ее вручили президенту США во время жеребьевки чемпионата мира-2026, которая проходит 5 декабря в Центре исполнительских искусств в Вашингтоне. «СЭ» ведет прямую онлайн-трансляцию церемонии.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. Впервые в нем примут участие 48 команд, которые поделены на 12 групп.