Жеребьевка чемпионата мира-2026: участники церемонии, состав корзин, где смотреть трансляцию

Церемония жеребьевки ЧМ по футболу 2026 проходит в Вашингтоне

Вечером 5 декабря (пятница) проходит церемония жеребьевки финального турнира чемпионата мира по футболу 2026.

Церемония жеребьевки ЧМ-2026: кто ведет и выступает

Церемония пройдет в столице США Вашингтоне в Центре исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди. Начало торжественного мероприятия — в 20.00 по московскому времени.

Организаторы обещают шоу с ярким звездным составом.

Ведущими церемонии станут модель и актриса Хайди Клум, комик и актер Кевин Харт, актер Дэнни Рамирес.

Звездными гостями выступят легендарные спортсмены и знаменитости, среди них представитель американского футбола Том Брэди, хоккеист Уэйн Гретцки, баскетболист Шакил О'Нил, бейсболист Аарон Джадж.

На церемонии выступят мировые звезды: оперный тенор Андреа Бочелли, поп-исполнитель Робби Уильямс, экс-участница группы The Pussycat Dolls Николь Шерзингер, а диско-группа Village People закроет церемонию своим хитом «Y.M.C.A.».

Подтверждено участие в церемонии глав стран — хозяек турнира и высоких гостей, среди них ожидаются главы государств США, Канады и Мексики.

СМИ также отмечают, что на церемонии будет вручен новый приз мира от ФИФА — его обладателем станет президент США Дональд Трамп, а преподнести награду политическому лидеру может президент ФИФА Джанни Инфантино.

Процедура жеребьевки ЧМ-2026: кто участвует

Чемпионат мира 2026 года станет самым масштабным в истории ФИФА — в финальной стадии примут участие 48 сборных.

Для жеребьевки команды разделены на четыре корзины по рейтингу и статусу — с учетом что известны 42 финалиста, а еще шесть определятся до конца марта в континентальных и межконтинентальных стыковых матчах.

Во время церемонии будут сформированы 12 групп финального турнира из 48 сборных — по четыре команды в каждой группе.

Из каждой группы в плей-офф выйдут первые два места, а также восемь лучших команд из числа занявших третьи места.

Корзины жеребьевки ЧМ-2026: все сборные

Корзина 1 (три хозяина финального турнира + сильнейшие сборные по рейтингу): США, Канада, Мексика, Испания, Аргентина, Франция, Англия, Бразилия, Португалия, Нидерланды, Бельгия, Германия.

Корзина 2: Хорватия, Марокко, Колумбия, Уругвай, Швейцария, Япония, Сенегал, Иран, Южная Корея, Эквадор, Австрия, Австралия.

Корзина 3: Норвегия, Панама, Египет, Алжир, Шотландия, Парагвай, Тунис, Кот-д'Ивуар, Узбекистан, Катар, Саудовская Аравия, ЮАР.

Корзина 4: Иордания, Кабо-Верде, Гана, Кюрасао, Гаити, Новая Зеландия, четыре победителя плей-офф в Европе, два победителя межконтинентального плей-офф.

Трансляция жеребьевки ЧМ-2026: где смотреть и следить

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию церемонии жеребьевки финального турнира чемпионата мира.

В прямом эфире церемонию покажет сайт ФИФА. Начало — в 20.00 мск.

В России трансляцию проведут телеканал и сайт «Матч ТВ» (matchtv.ru), а вместе с ними онлайн-кинотеатры «Кинопоиск» и Okko. Начало — в 18.00 мск.

После церемонии мы подготовим полный обзор групп, анализ турнирного пути для фаворитов и предварительные прогнозы на ЧМ-2026.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. Всего будут сыграны 104 матча. Финальную игру примет стадион «Метлайф» в Ист-Ратерфорде.