Блаттер выступил против присуждения Премии мира ФИФА Трампу

Бывший глава Международной федерации футбола Йозеф Блаттер раскритиковал решение ФИФА учредить Премию мира.

Ранее СМИ сообщали, что организация намерена вручить данную награду президенту США Дональду Трампу на жеребьевке чемпионата мира-2026 «за исключительные и выдающиеся поступки».

«Они не должны вручать [эту награду]. Футбол не должен вручать Премию мира. Думаю, что это неправильно», — цитирует Блаттера The Telegraph.

Экс-глава ФИФА отметил, что не видит особого интереса к футболу со стороны Трампа.

Жеребьевка чемпионата мира 2026 года пройдет 5 декабря в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне.