В Египте ждут разгромную победу в матче против сборной Новой Зеландии

Египетский журналист издания Kingfut.com Ахмед Эль-Рамади поделился с «СЭ» ожиданиями от матча Новая Зеландия — Египет на чемпионате мира-2026.

«Судя по первой игре обеих команд, Египет должен одержать убедительную победу. Сборная Новой Зеландии — хорошая команда. Однако, на мой взгляд, она не слишком хорошо оборонялась в матче с Ираном. Главное преимущество новозеландцев — это, конечно, атака под руководством Криса Вуда, который доставляет немало хлопот защитникам. Тем не менее, я по-прежнему считаю, что египтяне могут одержать свою первую историческую победу на чемпионате мира, и сделать это стильно, после того как они сыграли с Бельгией. Думаю, наша команда победит со счетом 3:0», — сказал Эль-Рамади «СЭ».

В первом туре группового турнира ЧМ-2026 египтяне сыграли вничью со сборной Бельгии (1:1), а новозеландцы сыграли вничью с Ираном (2:2).

Матч Новая Зеландия — Египет пройдет в ночь на понедельник, 22 июня и начнется в 4.00 (мск).