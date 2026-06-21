Вратарь сборной Кюрасао Ром набрал миллион подписчиков в соцсети после матча с 15 сэйвами на ЧМ-2026

Голкипер сборной Кюрасао Элой Ром привлек к себе большое внимание после матча группового турнира чемпионата мира-2026 против сборной Эквадора.

В ночь с 20 на 21 июня Кюрасао и Эквадор сыграли вничью со счетом 0:0. 37-летний Ром отразил все 15 ударов в створ и был признан лучшим игроком матча.

После игры Рома против Эквадора аудитория вратаря в соцсети выросла до миллиона подписчиков. Перед матчем на него было подписано около 95 тысяч человек.

Ром провел 72 матча за сборную Кюрасао в карьере, пропустив 78 голов и в 28 встречах сыграв на ноль. Он выступает за национальную команду с 2015 года.

Чемпионат мира-2026 проходит с 11 июня по 19 июля. В 3-м туре группового турнира Кюрасао 25 июня встретится с Кот-д`Ивуаром.