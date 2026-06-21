Бельгия и Иран сыграют во 2-м туре чемпионата мира по футболу

Сборные Бельгии и Ирана сыграют в матче группового этапа чемпионата мира по футболу в воскресенье, 21 июня. Игра пройдет на арене «СоФи Стэдиум» в Лос-Анджелесе, стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени. Матч Бельгия — Иран можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.

Команды выступают в группе G. В предыдущем туре Бельгия сыграла вничью с Египтом (1:1), а Иран — с Новой Зеландией (2:2).

ЧМ-2026 проходит в Канаде, США и Мексике с 11 июня по 19 июля., в турнире играют 48 сборных.

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Следить за основными событиями и результатом игры Бельгия — Иран можно в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. Группа G.

21 июня, 22:00. SoFi Stadium (Лос-Анджелес)

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