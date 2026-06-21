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Барбоза о Неймаре: «Все игроки сборной без исключения ему сильно доверяют и рассчитывают на него»

Дарик Агаларов

Футбольный агент Паулу Барбоза поделился с «СЭ» мнением о роли бразильского нападающего Неймара в национальной команде.

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти после победы над Гаити (3:0) сообщил, что Неймар может сыграть против Шотландии в 3-м туре группового турнира чемпионата мира-2026.

«Он должен сыграть против Шотландии. Думаю, это хорошая новость для мирового футбола, потому что Неймар — потрясающий игрок, имеющий отдельный вес в бразильской команде. Все хотят его появления и болеют за это.

Да, общество немножко разделилось во мнениях по отношению к нему. Его сезон в «Сантосе» был проблематичным из-за травм — есть скептицизм насчет его вызова и помощи национальной команде. Футболисты же, в свою очередь, выражают уважение и рассказывают об удовольствии играть рядом с Неймаром. Все игроки без исключения ему сильно доверяют и рассчитывают на Неймара. Это безусловная истина», — сказал Барбоза «СЭ».

Матч Шотландия — Бразилия состоится в четверг, 25 июня. Начало игры — 01:00 по московскому времени.

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