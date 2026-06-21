Мурад Мусаев назвал четыре сборные, за которые болеет на ЧМ-2026

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, за кого болеет на чемпионате мира 2026 года.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, США и Канаде. Впервые в турнире принимают участие 48 команд. «Краснодар» представлен на ЧМ двумя игроками — нападающим сборной Колумбии Джоном Кордобой и полузащитником сборной Кабо-Верде Кевином Ленини.

«Персонально болею за Месси. Для меня это самый большой волшебник в истории футбола. Болею за Джона [Кордобу] и Колумбию. За Кевина [Ленини] и Кабо-Верде. И за Узбекистан. Страна из бывшего Советского Союза. Наши соседи, друзья, плюс мой дедушка оттуда, поэтому за них болею тоже», — приводит слова Мусаева пресс-служба «Краснодара».

В первом туре группового этапа Аргентина разгромила Алжир (3:0), Колумбия обыграла Узбекистан (3:1), а Кабо-Верде оформила ничью с Испанией (0:0).