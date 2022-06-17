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Инфантино: «ЧМ-2026 будет намного масштабнее чем ЧМ-1994»

Инфантино уверен, что ЧМ-2026 будет намного масштабнее чем ЧМ-1994
Евгений Козинов
Корреспондент
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Президент ФИФА Джанни Инфантино считает, что чемпионат мира в 2026 году затмит мировое первенство 1994 года, которое прошло в США. Тот Мундиаль является рекордным по общей посещаемости.

«ЧМ-2026 будет намного масштабнее. Я думаю, что эта часть мира не понимает, что произойдет в 2026 году. Эти три страны будут перевернуты с ног на голову, а затем перевернуты снова. Мир будет вторгаться в Канаду, Мексику и Соединенные Штаты. Их захлестнет большая волна радости и счастья», — цитирует Yahoo!Sports Инфантино.

Также Инфантино выразил надежду, что чемпионат мира еще больше подстегнет развитие футбола в регионе.

Напомним, ФИФА объявила, что игры ЧМ-2026 пройдут в 16 городах США, Канады и Мексики.

Жулиану Беллетти с&nbsp;кубком чемпионата мира. ФИФА назвала города, которые примут матчи ЧМ-2026

Футбол
Чемпионат мира по футболу
Джанни Инфантино
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