Инфантино: «ЧМ-2026 будет намного масштабнее чем ЧМ-1994»

Инфантино уверен, что ЧМ-2026 будет намного масштабнее чем ЧМ-1994

Президент ФИФА Джанни Инфантино считает, что чемпионат мира в 2026 году затмит мировое первенство 1994 года, которое прошло в США. Тот Мундиаль является рекордным по общей посещаемости.

«ЧМ-2026 будет намного масштабнее. Я думаю, что эта часть мира не понимает, что произойдет в 2026 году. Эти три страны будут перевернуты с ног на голову, а затем перевернуты снова. Мир будет вторгаться в Канаду, Мексику и Соединенные Штаты. Их захлестнет большая волна радости и счастья», — цитирует Yahoo!Sports Инфантино.

Также Инфантино выразил надежду, что чемпионат мира еще больше подстегнет развитие футбола в регионе.

Напомним, ФИФА объявила, что игры ЧМ-2026 пройдут в 16 городах США, Канады и Мексики.