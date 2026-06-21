Ямаль выйдет в стартовом составе сборной Испании на матч с Саудовской Аравией на ЧМ-2026

Сборные Испании и Саудовской Аравии объявили стартовые составы на матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2026.

Игра состоится 21 июня на арене «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте, США. Начало матча запланировано на 19.00 по московскому времени.

Испания: Симон, Кукурелья, Ляпорт, Кубарси, Льоренте, Родри, Педри, Фабиан Руис, Баэна, Оярсабаль, Ямаль.

Саудовская Аравия: Аль-Оваис, Аль-Тамбакти, Аль-Амри, Абдулхамид, Аль-Харби, Канно, Аль-Хайбари, Аль-Джуваир, Аль-Давсари, Аль-Шамат, Аль-Бурайкан.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры Испания — Саудовская Аравия можно в матч-центре на сайте «СЭ».