Испания — Саудовская Аравия: Ямаль открыл счет на 10-й минуте

Испания вышла вперед в матче группового турнира чемпионата мира-2026 против Саудовской Аравии — 1:0.

На 10-й минуте с близкого расстояния отличился Ламин Ямаль, которому ассистировал Микель Оярсабаль. Для 18-летнего Ямаля это первый гол на ЧМ. Он впервые в карьере вышел в стартовом составе сборной Испании в матче чемпионата мира.

Игра проходит на арене «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте, США. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Испания — Саудовская Аравия.