В Госдуме поблагодарили российских болельщиков, присутствующих на матчах ЧМ-2026 с флагами страны

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что президент ФИФА Джанни Инфантино расписался на флаге российского болельщика во время матча ЧМ-2026 Канада — Катар (6:0).

Российские болельщики, посетившие игру, которая проходила в Ванкувере 19 июня, сфотографировались с Инфантино и премьер-министром Канады Марком Карни. Инфантино и Карни расписались на флаге России, который фанаты принесли с собой.

«Хочу поблагодарить болельщиков за то, что, несмотря на отсутствие нашей команды, они все равно присутствуют на играх чемпионата с нашими флагами. Это символично», — сказал Свищев «СЭ».

Чемпионат мира-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, США и Канаде. Российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях с конца февраля 2022 года.