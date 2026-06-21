Тренер «Ювентуса» Спаллетти поддержал Йылдыза после вылета сборной Турции с ЧМ-2026

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти поддержал полузащитника сборной Турции Кенана Йылдыза после вылета команды с чемпионата мира 2026 года, сообщает Tuttosport.

По информации источника, итальянский футболист поговорил с 21-летнимфутболистом по телефону, чтобы подбодрить футболиста. Тренер посоветовал игроку взять паузу, провести время с близкими и восстановиться не только физически, но и ментально.

Сборная Турции впервые за 24 года сыграла на чемпионате мира. Команда потерпела поражения от Австралии (0:2) и Парагвая (0:1) и за тур до конца группового этапа потеряла шансы на выход в плей-офф.