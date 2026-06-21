Испания — Саудовская Аравия: Оярсабаль оформил дубль за три минуты

Испания довела счет до разгромного в матче группового турнира чемпионата мира-2026 против Саудовской Аравии — 3:0.

На 21-й минуте Микель Оярсабаль увеличил преимущество испанцев, а на 24-й минуте он забил третий гол в ворота саудовцев. На 10-й минуте Оярсабаль сделал результативную передачу на Ламина Ямаля, открывшего счет.

Игра проходит на арене «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте, США. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Испания — Саудовская Аравия.