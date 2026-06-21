Футбол
Чемпионат мира 2026
ЧМ по футболу 2026
Новости
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 17:47

Ван Дейк получил сильный удар в бедро в матче ЧМ-2026 со Швецией, но надеется сыграть с Тунисом

Алина Савинова

Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк рассказал, что испытывает дискомфорт после удара, полученного в матче группового турнира чемпионата мира-2026 против сборной Швеции (5:1).

Однако 34-летний футболист рассчитывает, что повреждение не помешает ему выйти на поле в игре против Туниса 26 июня.

«Я получил сильный удар в бедро и перестал чувствовать верхнюю часть ноги — это было немного странно. Но, вероятно, просто защемило нерв. Думаю, ничего серьезного, скоро увидим», — приводит Reuters слова ван Дейка.

Нидерланды с 4 очками возглавляют группу F. На второй позиции располагается Япония (4 очка), уступая нидерландцам по дополнительным показателям. Третьей идет Швеция (3 очка), четвертым — Тунис (0).

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Вирджил ван Дейк
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Нидерландов по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: групповой турнир ЧМ в США, Канаде и Мексике
Испания — Саудовская Аравия: прямой эфир, видеотрансляция, где смотреть онлайн матч ЧМ по футболу
Испания — Саудовская Аравия: онлайн-трансляция матча чемпионата мира
Ямаль выйдет в стартовом составе сборной Испании на матч с Саудовской Аравией на ЧМ-2026
У Лукаку был кошмарный сезон. Но он невероятно важен для сборной Бельгии
Бельгия — Иран, 21 июня 2026: прямая трансляция матча ЧМ-2026 по футболу, видео онлайн
«Месси выходит — и хет-трик. А Ямальчик не может ничего сделать с Кабо-Верде». Колонка Александра Плющенко
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Ямаль выйдет в стартовом составе сборной Испании на матч с Саудовской Аравией на ЧМ-2026

Испания — Саудовская Аравия: прямой эфир, видеотрансляция, где смотреть онлайн матч ЧМ по футболу

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости