Ван Дейк получил сильный удар в бедро в матче ЧМ-2026 со Швецией, но надеется сыграть с Тунисом

Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк рассказал, что испытывает дискомфорт после удара, полученного в матче группового турнира чемпионата мира-2026 против сборной Швеции (5:1).

Однако 34-летний футболист рассчитывает, что повреждение не помешает ему выйти на поле в игре против Туниса 26 июня.

«Я получил сильный удар в бедро и перестал чувствовать верхнюю часть ноги — это было немного странно. Но, вероятно, просто защемило нерв. Думаю, ничего серьезного, скоро увидим», — приводит Reuters слова ван Дейка.

Нидерланды с 4 очками возглавляют группу F. На второй позиции располагается Япония (4 очка), уступая нидерландцам по дополнительным показателям. Третьей идет Швеция (3 очка), четвертым — Тунис (0).