Сборные Новой Зеландии и Египта сыграют в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2026 в ночь с 21 на 22 июня. Игра состоится на стадионе «Би-Си Плейс» в Ванкувере (Канада). Стартовый свисток прозвучит в 04.00 по московскому времени. Матч Новой Зеландии и Египта можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.

Чемпионат мира. Группа G.

22 июня, 04:00. BC Place (Ванкувер)

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В 1-м туре группового этапа ЧМ-2026 Новая Зеландия сыграл вничью с Ираном (2:2). Египет сыграл вничью с Бельгией (1:1).

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