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Сегодня, 19:51

Испания — Саудовская Аравия: испанцы забили три безответных гола в первом тайме

Алина Савинова

Сборная Испании с крупным счетом обыгрывает сборную Саудовской Аравии по итогам первого тайма матча группового турнира чемпионата мира-2026 — 3:0.

Счет на 10-й минуте открыл Ламин Ямаль, забив дебютный гол на ЧМ. Также у испанцев дважды отличился Микель Оярсабаль — 21-я и 24-я минуты.

В первом тайме испанцы нанесли 5 ударов в створ ворот соперника, у саудовцев ни одного удара в створ.

Игра проходит на арене «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте, США. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Испания — Саудовская Аравия.

Испания&nbsp;&mdash; Саудовская Аравия: онлайн-трансляция матча.Испания громит Саудовскую Аравию: онлайн-трансляция матча чемпионата мира
Чемпионат мира. Группа H.
21 июня, 19:00. Mercedes-Benz Stadium (Атланта)
Испания
Саудовская Аравия

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