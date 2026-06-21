Испания — Саудовская Аравия: испанцы забили три безответных гола в первом тайме

Сборная Испании с крупным счетом обыгрывает сборную Саудовской Аравии по итогам первого тайма матча группового турнира чемпионата мира-2026 — 3:0.

Счет на 10-й минуте открыл Ламин Ямаль, забив дебютный гол на ЧМ. Также у испанцев дважды отличился Микель Оярсабаль — 21-я и 24-я минуты.

В первом тайме испанцы нанесли 5 ударов в створ ворот соперника, у саудовцев ни одного удара в створ.

Игра проходит на арене «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте, США. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Испания — Саудовская Аравия.