Уругвай и Кабо-Верде встретятся на чемпионате мира по футболу

Сборные Уругвая и Кабо-Верде встретятся в матче в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу в ночь на понедельник, 22 июня. Игра пройдет на арене «Хард Рок Стэдиум» в Майами, начало — в 1.00 по московскому времени. Матч Уругвай — Кабо-Верде можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.

Команды выступают в группе Н, в предыдущем туре Уругвай сыграл вничью с Саудовской Аравией (1:1), а Кабо-Верде — с Испанией (0:0).

ЧМ-2026 проходит в Канаде, США и Мексике с 11 июня по 19 июля, в турнире играют 48 сборных.

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Следить за основными событиями и результатом игры Уругвай — Кабо-Верде можно в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. Группа H.

22 июня, 01:00. Hard Rock Stadium (Майами)

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